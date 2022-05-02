В Генштабе назвали направления, где оккупанты перегруппировываются и усиливают подразделения

Идут 68 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. На нескольких направлениях враг осуществляет перегруппировку войск и усиливает свои подразделения.

В частности, наибольшая активность россиян зафиксирована на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на 18:00 2 мая.

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Ситуация на фронте 2 мая

Кроме активных военных действий на Слобожанском и Донецком отрезках фронта, россияне осуществляют перегруппировку войск, усиливают артиллерийские подразделения и свою противовоздушную оборону на следующих направлениях :

Запорожском;

Криворожском;

Николаевском.

В этих регионах враг пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки своих войск. Кроме того, идет подготовка резервов оккупантов с целью их дальнейшего переброса в районы оперативного назначения на территории Украины.

По информации Генштаба, не утихают ракетно-бомбовые удары противника по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. На Слобожанском направлении обстрелы города Харькова осуществляет группировка врага из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов России.

На Изюмском направлении россияне продолжают попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки враг осуществляет перемещение в определенные районы своих подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

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Кроме того, с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры, противник осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданских объектов, расположенных неподалеку от государственной границы Украины с территории России. Между тем, в Белгородской области россияне продолжают сосредоточивать свои резервы для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.

В Генштабе добавили, что на Донецком направлении все основные усилия россияне сосредоточили на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная. Кроме того, пытаются продвигаться по направлениям населенных пунктов Лиман и Северск.

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