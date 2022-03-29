В Генштабе назвали области, где оккупанты больше всего терроризируют население
29 марта 2022 , 07:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные терроризируют местное население. Они обстреливают и грабят жилые дома.
Более того, оккупанты похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.
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Террор проходит в отдельных временно занятых населенных пунктах областей. В частности:
- Киевской,
- Запорожский,
- Черниговская,
- Херсонской,
- Харьковской.
Добавим, враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы.
Важно – Оккупанты разрушают исторические здания Харькова: