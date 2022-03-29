В Генштабе назвали области, где оккупанты больше всего терроризируют население

29 марта 2022 , 07:00
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские военные терроризируют местное население. Они обстреливают и грабят жилые дома.

Более того, оккупанты похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

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Террор проходит в отдельных временно занятых населенных пунктах областей. В частности:

  • Киевской,
  • Запорожский,
  • Черниговская,
  • Херсонской,
  • Харьковской.

Добавим, враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы.

Важно – Оккупанты разрушают исторические здания Харькова:

 

Автор: Ольга Музика