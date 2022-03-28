В Генштабе показали фото сбитого вражеского вертолета

Украинские военные продолжают "приземлять" вражеские птички. На обломки сбитых самолетов и вертолетов России можно смотреть вечно. Наслаждайтесь!

Российский вертолет "украшает" украинское поле

Очередную победу в воздушном бою одержали военные одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

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Где именно удалось сбить вертолет оккупантов, в Генштабе не отметили. Но, судя по опубликованным фото, теперь его обломки "украшают" еще одно украинское поле.

Обломки сбитого российского вертолета / Фото Генштаба ВСУ

Отметим, что ВСУ уже нанесли значительные потери вражеской авиации. По состоянию на утро 28 марта удалось сбить 123 самолета и 127 вертолетов воздушно-космических сил России.

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