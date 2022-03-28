Російський вертоліт "прикрашає" українське поле

Чергову перемогу в повітряному бою здобули військові одного з підрозділів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

До теми На Харківщині Повітряні сили збили ворожий літак та безпілотник

Де саме вдалося збити вертоліт окупантів, у Генштабі не зазначили. Та, судячи з опублікованих фото, тепер його уламки "прикрашають" ще одне українське поле.

Уламки збитого російського вертольота / Фото Генштабу ЗСУ

Наголосимо, що ЗСУ вже завдали значних втрат ворожій авіації. Станом на ранок 28 березня вдалося збити 123 літаків та 127 вертольотів повітряно-космічних сил Росії.

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