В Генштабе ВСУ назвали потери врага за время войны: главные цифры

Оккупанты продолжают нести потери из-за войны в Украине. В частности, за время войны уже погибло более 11 тысяч российских военных.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются, потому что сложно провести подсчет из-за высокой интенсивности боевых действий.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Потери врага за время войны в Украине

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 марта ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 290 единиц,

Боевых бронированных машин – 999 единиц,

артиллерийских систем – 117 единиц,

РСЗО – 50 единиц,

средства ПВО – 23 единиц,

самолетов – 46 единиц,

вертолетов – 68 единиц,

автомобильной техники – 454 единиц,

корабли/катера – 3 единиц,

цистерн с ППМ – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц,

К слову, спутниковая разведка США утверждает, что по состоянию на 5 марта россияне ввели в Украину уже 90% имеющихся сил, то есть до 110 тысяч человек наземных сил. Сейчас потери противника оценивают в 11 тысяч погибших и 30–35 тысяч раненых. Однако реальные потери россиян могут быть значительно больше. В ЦОС предполагают, что оккупанты понесли потери до 46 тысяч солдат.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!