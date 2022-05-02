В Генштабе ВСУ работал российский шпион, его уже задержали, – Арестович

В Генштабе ВСУ до недавнего времени работал шпион России. Однако вражеского наемника разоблачила и задержала украинская спецслужба.

Такую информацию обнародовал 1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию с ним в ютубе "Фейгин Live".

В то же время В военном руководстве России – 5 шпионов, – Арестович об использовании оккупантами авиации

Уже известно, какова была их задача

Задержание произвела Служба безопасности Украины. Кроме этого агента врага, разоблачили и несколько других. Однако больше никто из них не был причастен к работе Генерального штаба. Уже даже известно, какая была задача врагов.​

Один из российских шпионов – сотрудник Генштаба ВСУ. У тех товарищей была задача сбить пассажирский самолет на территории России или Беларуси. После этого они (шпионы – 24 канал) должны были обвинить в этом украинскую сторону,

– рассказал Арестович.

Он добавил, что это якобы должны были сделать с помощью украинского вооружения. А именно наших переносных противозенитных ракетных комплексов.

Шпионы "сливали" кадыровских боевиков

Оружие наших войск шпионы планировали получить через волонтеров. Для этого они начали входить в доверие волонтеров, давая им реальные сведения о передвижении российских войск.

Однако выдавали координаты они почему-то только кадыровцам. Когда СБУ уже провела задержание, обнаружилась еще одна более интересная деталь.

Искали людей на фейковый ролик

В переписках телефонов этих агентов заметили поиск "массовки". Им нужны были люди для фейкового видео о нападении на пост теробороны. Эта запись должна была перейти руководству этих шпионов для получения гонорара за "выполненную" работу.

Есть три составляющие этой истории, которые описывают все, что происходит в русской армии. Первое – сбить пассажирский самолет, второе – обмануть руководство, третье – сдать кадыровцев,

– подытожил Арестович.

Однако потом он упомянул еще один элемент пазла. Не стоит ведь забывать и о желании россиян обманом взять деньги у своего командования.

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