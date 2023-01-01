Обстрел для принудительной эвакуации, забитые оккупантами больницы: главное из Генштаба

Россия на фоне потерь продолжает пытаться захватить Бахмут и маневрирует на других направлениях. Оккупанты совершают провокации, обстреливая захваченные территории.

Российские военные продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском – перегруппировывает войска.

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Россия перегруппировывает войска на Херсонском направлении

В Генштабе ВСУ по-прежнему не фиксируют признаки формирования наступательных группировок оккупантов на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Сообщается, что обстановка там стабильная.

Оккупанты вели артиллерийские обстрелы на Северском и Слобожанском направлениях. Также россияне обстреливали населенные пункты на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

На Бахмутском направлении враг вел обстрелы из разнокалиберной артиллерии.

Провокационные обстрелы в Херсонской области

Российские оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселки между указанными населенными пунктами.

Оккупанты это делают с целью дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местного населения к так называемой "добровольной эвакуации".

Мобилизация в Крыму и использование гражданских больниц

Во временно оккупированном Крыму продолжаются меры по мобилизации. Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году.

Россия продолжает использовать гражданские учреждения для лечения вооруженных российских оккупантов. Так, в городе Первомайск Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" и лечат около 100 военнослужащих.

Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых вагнеровцев.

ВСУ отрабатывают по оккупантам

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

В Генштабе ВСУ напомнили, что только за 31 декабря Россия потеряла 760 военных убитыми.