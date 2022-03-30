В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Юге страны

30 марта 2022 , 03:17
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На Южнобугском направлении враг пытается восстановить свою боеспособность. В других регионах бьет из артиллерии и авиации, а также минирует территории.

Соответствующую информацию сообщили в сводке Генштаба в полночь 29 марта. То есть после 34 дней войны.

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На Юге оккупанты восстанавливают боеспособность и бьют из артиллерии и авиации.

На том же Южнобугском направлении враг, атакуя артиллерией и авиацией, пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, оккупанты: 

  • совершили артиллерийские обстрелы подразделений обороны возле Степногорска, Орехово, Гуляйполя;
  • в районе Новокарловки и Луговского продолжали осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций. Кроме того, устанавливали минно-взрывные заграждения;
  • в Черноморской и Азовской зонах существенных изменений не было.

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Автор: Діана Квасневська