В беларуси провели проверку в армии, россия переносит сроки ротаций, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Проходят 170 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Есть направления боевых действий, где обстановка остается напряженной, а есть те, где нет изменений.
В беларуси провели проверку в армии, а россия переносит сроки ротаций
Такую информацию традиционно обнародовал Генеральный Штаб Вооруженных сил Украины. В частности, там сообщили, что в Беларуси провели проверку в армии.
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Так, по имеющейся информации, 11 августа 2022 г. была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил республики беларусь к применению.
Потери российских оккупационных войск в личном составе непрерывно возрастают. На фоне этого командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования живой силой.
В Генштабе подчеркнули, что все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военных и так называемых добровольцев. Кроме того, ухудшается и мотивация их к участию в боевых действиях.
Актуальные данные о потерях врага
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 200 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники, в частности:
- личного состава – примерно 43200 (+200) человек ликвидировано,
- танков – 1849 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 4108 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 975 (+1) единиц,
- РСЗО – 261 (+0) единица,
- средства ПВО – 136 (+2) единиц,
- самолетов – 233 (+1) единицы,
- вертолетов – 193 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) единиц,
- крылатые ракеты – 185 единиц,
- корабли и катера – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) единица,
- специальная техника – 90 единиц.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.