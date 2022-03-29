Георгиевская лента: как символ рашизма изменял значение в зависимости от воли вождя Кремля

Одним из символов захватнической политики Кремля по отношению к Украине стала георгиевская лента. С момента возникновения она пережила немало реинкарнаций на территории России.

От Екатерины II через белогвардейцев до русских нацистов

Впервые георгиевская лента была официально введена Екатериной II 26 ноября (7 декабря по новому стилю) 1769 как дополнение к ордену Святого Георгия. Царица стремилась таким образом поощрять в военных "верность, храбрость и благоразумие во благо Российской империи", проявленные в войне против Османской империи.

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Со временем сформировался целый комплекс наград, связанных со Святым Георгием: орден, медаль, крест, флаг, сопровождаемые георгиевской лентой.

Согласно уставу 1913 года, она состояла из трех черных и двух оранжевых полос. Традиционное толкование этих цветов было следующим: черный означает дым, а оранжевый – пламя.

Во время Гражданской войны 1917 – 1921 годов георгиевскую ленту продолжали использовать в рядах белогвардейских армий как символ сопротивления большевизму и борьбе за "единую-неделимую" Россию. После поражения "белого движения" георгиевскую ленту активно эксплуатировали всевозможные российские эмигрантские организации, в том числе и нацистскую ориентацию, например, Российская фашистская партия.

Георгиевскую ленту и награду георгиевским крестом использовали и русские коллаборационные военные формирования, воевавшие на стороне гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Например – Российская освободительная армия генерала Власова, Русский корпус и Казачье сословие.

Недаром в Советском Союзе до 1943 г. георгиевская лента считалась враждебным символом, неразрывно связанным с монархией и империей.

Но именно в 1943 году все изменилось. В этот год начали активно внедрять так называемую "гвардейскую ленту", внешне воспроизводившую георгиевскую образцу 1913 года. Она была приложением к советскому "Ордену Славы". А с 1945 использовалась на советской медали "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".

"Русское победоносие"

Вновь свою популярность георгиевская лента в России набрала, когда в 2000 году был восстановлен орден Святого Георгия как военная награда.

А с 2005 года ко Дню Победы в России была начата акция "Георгиевская лента". При этом незаметно для многих в публичной риторике вместо термина "гвардейская лента" начал использоваться термин георгиевская лента, которой награждали именно коллаборантов во время Второй мировой войны.

Отношение в Украине

Независимая Украина не имеет никакого отношения к этому русскому национальному символу. Хотя именно ее активно использовали пророссийские силы во время своих акций. Ее использовали и террористы на Востоке Украины.

Еще в 2017 году Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты.