Еще одна трагическая потеря: Буковина попрощалась с нацгвардейцем Георгием Кобаскием

В субботу, 29 марта, на Буковине попрощались с погибшим украинским воином Георгием Кобаскием. Нацгвардеец погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкую ОВА.

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Что известно о погибшем защитнике

Отмечается, что 43-летний Георгий Кобаский служил в воинской части 3017 Национальной гвардии Украины. Родился и провел свою жизнь мужчина в селе Петрашовка.

Выражаем искренние соболезнования родным Героя и всем, кто его знал и любил. Разделяем вашу боль. Низкий поклон и пожизненное человеческое уважение Защитнику,

– сообщили в Герцаевской территориальной общине.

Последнюю дань уважения солдату отдали 29 марта в 11:00. Провести Героя в последний путь собрались родные, друзья, собратья и жители общины. Заупокойное богослужение по погибшему воину отслужил собор священнослужителей во главе с митрополитом Банченским Лонгином.

Как прошло прощание с Георгием Кобаскием: смотрите видео

"Мы никогда не забудем жертвенный подвиг Воина Георгия. Светлая память и вечное человеческое уважение Герою", – отметили в родной общине защитника.

Напомним, на днях стало известно, что на войне погиб художник по освещению Ровенской областной филармонии Всеволод Шабадах. Мужчина служил командиром танка 41-й отдельной механизированной бригады.