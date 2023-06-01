Украина получит от Пентагона установки Gepard на 118 миллионов долларов

Пентагон закупит для Украины 35-миллиметровые системы противовоздушной обороны Gepard. Их общая сумма будет составлять 118 миллионов долларов.

Пентагон уже заключил контракт с компанией Global Military Products на закупку и поставку этих систем. Деньги были выделены из запланированного бюджета.

Важно Германия планирует передать Украине дополнительные САУ Gepard, – Spiegel

Пентагон закупит для Украины Gepard

Как рассказали в оборонном ведомстве США, на системы Gepard для Украины потратят 118 375 740 долларов. Средства выделили из запланированного бюджета на зарубежные военные продажи в рамках инициативы содействия безопасности Украины за 2010 финансовый год.

Обратите внимание, что Gepard – зенитная самоходная артиллерийская установка. Она предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.

Система Gepard оснащена двумя 35-миллиметровыми автоматическими пушками. Эти установки могут выполнять огневые задачи не только по воздушным целям, но и по наземным и надводным объектам, включая вражескую бронетехнику.

Украина в скором времени получит дополнительные боеприпасы для Gepard

Напомним, что ранее в Берлине пообещали предоставить Вооруженным Силам больше снарядов для зенитно-ракетных комплексов Gepard. Как рассказал глава правительства Германии, прямо сейчас налаживается производство снарядов для Gepard. По всей вероятности, Украина их получит уже в августе 2023 года.

За все время Украина получила от Германии 6 тысяч боеприпасов для зенитно-ракетных установок Gepard. В Берлине рассматривают возможность предоставления нам еще 3 систем и 300 тысяч снарядов к ним.