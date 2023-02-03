"Гепарды" оказались максимально эффективными, – военный эксперт назвал плюсы техники

Немецкая зенитная самоходная установка Gepard оказалась очень эффективной для противовоздушной обороны Украины. Украинские военные поделились интересными деталями работы этой зенитки.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, информация немецких СМИ о возможной передаче Украине дополнительных установок Gepard – чрезвычайно положительная.

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Почему Gepard оказался настолько эффективным

Как подчеркнул Катков, установку Gepard сложно считать сверхсовременной техникой. Ее сняли с вооружения Бундесвера еще в 2000-х годах. Однако она оказалась очень эффективной в Украине. Эта система метко сбивает как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты.

Одно из преимуществ Gepard – наличие собственной радиолокационной системы, с помощью которой вычисляются все детали по поводу поражения целей. Экипаж берет на прицел условный дрон-камикадзе, а дальше все работает автоматически.

Слышал информацию от бойцов, что для того, чтобы уничтожить Shahed-136, нужна 1 (максимум 2) очереди. Это до 14 снарядов. При том, что обычно (из похожих установок – 24 Канал) нужно где-то 7 – 8. Это довольно экономно, когда говорим о таких дешевых дронах как Shahed-136,

– заметил Катков.

Следует добавить, что благодаря собственной РЛС Gepard может работать в любой период суток и в любую погоду. К примеру, тем же расчетам по ПЗРК значительно труднее сбивать цели ночью или в туман.

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Единственная проблема в установках Gepard – боеприпасы. Но она постепенно решается.

Есть проблема со специфическими 35-миллиметровыми боеприпасами к пушке, которая там установлена. Их лицензия на производство принадлежит швейцарской компании, а там блокируют реэкспорт. Хотя сейчас пошли разговоры, что могут сделать исключения. До этого была попытка договориться с Бразилией, но там отказались передавать и технику, и боеприпасы.

– рассказал Катков.

Немецкий Rheinmetall уже начинает производство этих боеприпасов. Потому проблема будет решена.

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