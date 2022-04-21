Геращенко считает, что война с Россией может затянуться на десятилетия

Война России против Украины нескоро закончится. Как предположил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, это вопрос не одного десятилетия.

Таким мнением Антон Геращенко поделился в интервью. Он считает, что ситуация в Украине будет напоминать войну Израиля с арабами.

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Война с Россией затянется на десятилетия

Война с россиянами будет продолжаться, как война Израиля с арабами. То есть это будет процесс, который будет растянут на многие десятилетия...,

– отметил он.

Антон Геращенко подчеркнул: в России стараются сделать все возможное для того, чтобы Украины не было. Так что все изменится только при тех условиях, когда в стране-агрессоре появится другой лидер. Тот, кто "переключит кнопку на пульте русской пропаганды". Который не будет обвинять украинцев во всех грехах, а предложит дружить. В противном случае ничего не получится.

Что касается возможного "переворота сознания", то в России на это может уйти 10 – 20 лет. Он также отметил, что когда-то между Украиной и Россией будет мир. Правда, на это уйдет не одно десятилетие. Это, сказал советник министра, дело далекого будущего. Пока же нам необходимо победить и выстоять в этом противостоянии.

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