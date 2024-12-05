Россияне применили "Орешник", а также вернулись к атакам по объектам в Украине стратегическими бомбардировщиками. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко объяснил 24 Каналу действия России.

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"Американцы, безусловно, могут предъявлять соответствующим образом по этому поводу претензии к россиянам. Поскольку стороны стараются не эскалировать, особенно по ядерному вопросу", – сказал он.

Стратегические бомбардировщики входят в ядерную триаду. А "Орешник" собирался из межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому Штаты должны объяснять России последствия таких действий. Ведь одно дело – просто угрожать миру, совсем другое – применять такое вооружение.

Ситуация для россиян ухудшается

Игорь Романенко отметил, что также для России ухудшилась ситуация в Сирии. В частности, захватчики могут потерять военно-морскую базу в Тартусе. Враг ищет пути для стабилизации ситуации. Однако сил, чтобы одновременно вести войну и в Украине, и там, у россиян немного.

Думаю, что существенно ничего положительного для россиян не произошло. Американцы там применили уже оружие, нанесли удар, опираясь на то, что их там кто-то обстреливал. Турки занимают соответствующую позицию и продвигаются. Там, где курды есть, у них свой взгляд по этому поводу. То есть ситуация в Сирии для россиян ухудшаются,

– подчеркнул военный эксперт.

Если позиции и потенциал российской армии снижается в Сирии, то это может влиять и на события в Украине. Где бы ни были оккупанты, если на каком-то участке будет ухудшение, то, как правило, это негативно будет влиять на общее состояние вооруженных сил России.