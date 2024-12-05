Росіяни застосували "Орешник", а також повернулись до атак по об'єкти в Україні стратегічними бомбардувальниками. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко пояснив 24 Каналу дії Росії.

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"Американці, безумовно, можуть пред'являти у відповідний спосіб з цього приводу претензії до росіян. Оскільки сторони намагаються не ескалувати, особливо щодо ядерного питання", – сказав він.

Стратегічні бомбардувальники входять до ядерної тріади. А "Орешник" збирався з міжконтинентальних балістичних ракет. Тому Штати повинні пояснювати Росії наслідки таких дій. Адже одна справа – просто погрожувати світу, зовсім інша – застосовувати таке озброєння.

Ситуація для росіян погіршується

Ігор Романенко зазначив, що також для Росії погіршилась ситуація у Сирії. Зокрема, загарбники можуть втратити військово-морську базу у Тартусі. Ворог шукає шляхи для стабілізації ситуації. Однак сил, щоб одночасно вести війну і в Україні, і там, у росіян небагато.

Думаю, що суттєво нічого позитивного для росіян не відбулася. Американці там застосували вже зброю, завдали удару, спираючись на те, що їх там хтось обстрілював. Турки займають відповідну позицію і просуваються. Там, де курди є, у них свій погляд з цього приводу. Тобто ситуація у Сирії для росіян погіршуються,

– підкреслив військовий експерт.

Якщо позиції та потенціал російської армії знижується в Сирії, то це може впливати і на події в Україні. Де б не були окупанти, якщо на якійсь ділянці буде погіршення, то, як правило, це негативно впливатиме на загальний стан збройних сил Росії.