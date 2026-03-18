Об этом сообщили в ISW. Там отметили, что в феврале Украина освободила больше территорий, чем захватила Россия.

Что говорят россияне о войне?

Украинские фронтовые линии стабильные в операционном плане. Несмотря на это, россияне пытаются играть на фронте когнитивной войны, всячески преувеличивая свои успехи – и преуменьшая успехи ВСУ. Делают это на официальном уровне.

В частности, глава российского генштаба Валерий Герасимов заявил, якобы оккупанты захватили 12 населенных пунктов в Украине в течение первых двух недель марта 2026 года.

Это он сказал во время визита на фронт. Но эти слова не соответствуют действительности.

Герасимов преувеличивал заявления о продвижении России в крошечных селах по всей линии фронта, пытаясь представить эти продвижения как значительные и убедить Запад и Украину уступить российским территориальным требованиям,

– акцентировали аналитики.

ISW разбили ложь россиян, указав, что захватчики действовали в 24 процентах Дробышево, 50 процентах Яровой и нулевом проценте Соснового, в 57 процентах Резниковки и нулевом проценте Голубовки, Калеников и Веселянки. В то же время Герасимов заявил, что все эти населенные пункты захвачены.

Речь о Лиманском, Славянском, Константиновском и Ореховском направлениях.

Кроме этого, Герасимов заявил, что россияне продвинули линию фронта более чем на 12 километров к западу от Северска и что они контролируют более 85 процентов Новоосиново на юго-восток от Купянска.

"ISW наблюдала доказательства, которые позволяют оценить, что российские войска продвинулись на 4,55 километра и проникли на 7,7 километра к западу от Северска, но не наблюдала никаких доказательств, которые позволяют оценить, что российские войска оккупировали любую часть Новоосиново. Герасимов, в частности, произносил подобные речи, преувеличивая якобы одержанные победы на поле боя в середине января и феврале 2026 года", – говорится в статье.

Преувеличение достижений России на поле боя должно создать ложное впечатление, что линии фронта по всей Украине на грани коллапса. Но это не так.

Украинские операции успешные на востоке Запорожской области, а потому Герасимов доказывал, будто россияне сохраняют инициативу, активно наступая и отражая все украинские контратаки из направлений Покровского и Великомихайловки. Однако Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров на направлениях Александровки и Гуляйполя с конца января 2026 года до середины марта 2026 года в ходе двух отдельных операций.

Интересно, что другой высокопоставленный, секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, признал успехи ВСУ. Он сказал, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности и что кампания Украины по дальнобойным ударам по российской оборонно-промышленной базе вглубь российской территории эффективна.