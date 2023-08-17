ВАКС признал Артура Герасимова виновным в недекларировании имущества в декларации за 2020 год. По приговору суда ему назначили 51 тысячу гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности на 1 год.

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Герасимова освободили от наказания

Также с нардепа взыскали 55 тысяч гривен за проведение экспертизы.

"Суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) УКУ в редакции от 4 декабря 2020 года", – заявила судья во время оглашения приговора.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в связи с истечением сроков давности депутата освободили от отбывания наказания.

Судьи ВАКС Оксана Олейник, Ольга Саландяк и Екатерина Широкая переквалифицировали действия Герасимова с нетяжкого преступления на проступок. Приговор в течение 30 дней может быть обжалован.

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В САП напомнили, что Герасимов не внес в исправленную декларацию за 2020 год сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в провинции Аликанте в Испании, общей стоимостью 252 тысячи евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов, размещенных на счетах в одном из украинских банков.

Как пишет New Voice, версия защиты заключалась в том, что имущество принадлежит не Герасимову, а его матери. Сам нардеп не возражает, что действительно купил с женой дом еще в 2013 году, чтобы ездить туда отдыхать.

Через несколько месяцев нардеп подарил дом матери на основании договора дарения. По словам Герасимова, дом пришлось подарить из-за того, что в 2011–2013 годах была очень напряженная политическая ситуация, и Герасимов имел много контактов с представителями оппозиции, которые рассказали ему о рисках. Поэтому он все свои активы переписал на родителей.

Добавим, что в начале 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Герасимову. Этому предшествовало расследование программы "Схемы", журналисты которой сообщили, что Герасимов не задекларировал двухэтажное имение в Испании.

В феврале 2023 дело Герасимова передали в суд. САП отметила, что 7 февраля 2023 года прокурор в уголовном производстве с участием детективов НАБУ вручил обвинительный акт подозреваемому.