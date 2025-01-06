Правительство Австрии сформирует лидер пророссийской "Партии свободы": почему дело поручили Герберту Киклю

После встречи с лидером ультраправых Гербертом Киклем 6 января президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил ему сформировать правительство. Кикль должен провести коалиционные переговоры с пока что правящей "Австрийской народной партией".

Отметим, что встреча политиков состоялась после того, как коалиционные переговоры между "Австрийской народной партией", социал-демократами и либеральной партией NEOS окончательно провалились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Почему правительство поручили сформировать Киклю

Три политические партии хотели сформировать правительство, не допустив к власти ультраправую "Партию свободы". Несмотря на то, что она три месяца назад выиграла выборы. Однако им не удалось это сделать из-за критических разногласий в политических программах.

Заметим, что после выборов в сентябре все партии, пришедшие в парламент, исключали возможность коалиции с "Партией свободы", которую возглавляет Кикль. Однако, после провала коалиционных переговоров лидер "Австрийской народной партии" Карл Негаммер, наиболее радикально относившийся к союзу с Киклем, подал в отставку.

В то же время новый лидер партии Кристиан Штокер допускает возможный альянс с ультраправыми, что позволяет сформировать правительство с участием "Партии свободы" и "Австрийской народной партии".

Кикль уверен в том, что сможет найти решение в правительственных переговорах, и он стремится к ответственности,

– говорит ван дер Беллен.

Австрийский президент также заверил, что он позаботится о соблюдении принципов и норм конституции.

Стоит отметить, что когда переговоры обеих партий завершатся успешно, Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.