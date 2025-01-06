Зазначимо, що зустріч політиків відбулася після того, як коаліційні переговори між "Австрійською народною партією", соціал-демократами та ліберальною партією NEOS остаточно провалилися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Чому уряд доручили сформувати Кіклю

Три політичні партії хотіли сформувати уряд, не допустивши до влади ультраправу "Партію свободи". Попри те, що вона три місяці тому виграла вибори. Проте їм не вдалося це зробити через критичні розбіжності у політичних програмах.

Зауважимо, що після виборів у вересні усі партії, що прийшли до парламенту, виключали можливість коаліції з "Партією свободи", яку очолює Кікль. Однак, після провалу коаліційних переговорів лідер "Австрійської народної партії" Карл Негаммер, що найбільш радикально ставився до союзу з Кіклем, подав у відставку.

Водночас новий лідер партії Крістіан Штокер допускає можливий альянс з ультраправими, що дозволяє сформувати уряд за участю "Партії свободи" та "Австрійської народної партії".

Кікль має впевненість у тому, що зможе знайти рішення в урядових переговорах, і він прагне відповідальності,

– каже ван дер Беллен.

Австрійський президент також запевнив, що він подбає про дотримання принципів та норм конституції.

Варто зазначити, що коли переговори обох партій завершаться успішно, Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.