Отключение света зимой: в Минэнерго прокомментировали возможные прогнозы

Зима с 2024 на 2025 год будет сложной, а, возможно, и самой сложной для украинцев. Однако точных прогнозов относительно отключений предсказать невозможно.

Об этом в эфире телемарафона сказал Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он отметил, что на отключение света зимой могут влиять множество факторов, передает 24 Канал.

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Какой может быть зима для украинцев в плане отключений

Недавно Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в своем отчете отметила, что дефицит электроэнергии зимой может привести к отключениям от 4 до 18 часов в сутки.

Герман Галущенко отметил, что этот прогноз достаточно условный.

К сожалению, эту тему сегодня пытаются комментировать все международные организации. Если мы говорим профессионально, то есть международные энергетические агентства, и мы попросили их сделать отчет. Вот они сказали, что зима будет сложной, а, возможно, самой сложной,

– отметил глава Минэнерго.

В то же время Галущенко подчеркнул, что эти отчеты не указывают на продолжительность отключений электроэнергии, ссылаясь на многочисленные факторы, которые влияют на определение точных цифр.

"Есть много спекуляций, разные эксперты говорят разные цифры, но все зависит от будущих ударов по энергетике. Не самого факта ударов, а последствий влияния ударов на энергосистему", – объяснил он.

Министр энергетики также рассказал, что спрогнозировать количество часов отключений света в Украине зимой на сегодня невозможно. Однако он отметил, что нужно готовиться к худшим сценариям, но делать все, чтобы это никогда не понадобилось.

Стоит отметить, что в миссии ООН относительно их отчета отмечали, что это лишь один из вариантов прогнозов отключений света в нашем государстве зимой. Причем самый пессимистический.