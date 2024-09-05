Репетитор, поднявший "Укроборонпром": биография Германа Сметанина, который возглавит Минстратегпром

После отставки Александра Камышина на должность министра стратегических отраслей промышленности Украины могут назначить гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина. Сейчас ему 31 год, однако рост в его карьере был естественным и постепенным.

О том, что Сметанин может возглавить Минстратегпром, сообщил сам Камышин. 24 Канал собрал самую важную информацию о, вероятно, будущем министре.

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От репетитора до главы "Укроборонпром": карьерное развитие Германа Сметанина

Герман Сметанин родился в 1992 году в городе Харьков. Там он окончил общеобразовательную школу № 49 и впоследствии получил специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Юноша также подрабатывал репетитором математики и физики.

В 2014 году, когда Сметанину было 22 года, он начал работать инженером в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. А позже стал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода, пишут в BBC.

В дополнение в 2019 году Сметанин получил диплом магистра по управлению оборонно-промышленного корпуса в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

И уже в январе 2020 года он попал на руководящую должность на танковом заводе имени Малышева, где стал директором по производству. Уже через год 28-летний Сметанин возглавил стратегически важное оборонное предприятие "Харьковский бронетанковый завод".

За время работы Германа Сметанина на этой должности предприятие ежегодно увеличивало товарный выпуск продукции не менее чем на 20% относительно аналогичных предыдущих периодов прошлых лет. Также при нем осуществили разработку, испытание и выпуск первых партий танков Т-64БВК (командирский), а также глубокой модернизаций танков Т-64 до вида Т-64БМ2.

В интервью "Урядовому курьеру" в декабре 2021 года он рассказывал, что в студенческие годы мечтал стать инженером-конструктором в автомобилестроительной отрасли. Однако случилось, что он начал строить танки, о чем совсем не жалеет.

В апреле 2023 года Сметанина перевели на должность гендиректора завода имени Малышева. Он пробыл в должности несколько месяцев, но за это время предприятие более чем в 3,3 раза увеличило объем производства товарной продукции и начало получать прибыль.

28 июня 2023 года он возглавил "Укроборонпром". Экспертная организация StateWatch положительно восприняла эту новость, поскольку Сметанин был именно "производителем". Он не имел никаких родственных связей, касающихся политиков или чиновников в этой сфере.

Также год назад руководитель профильной экспертной организации StateWatch Глеб Каневский отмечал, что Сметанин смог удачно наладить ремонт и модернизацию бронетехники ВСУ на заводе в Харькове, когда город страдал от ежедневных обстрелов и активных боевых действий.

Известные разработки инженера

Сам Сметанин несколько лет назад рассказывал, что на Львовском бронетанковом заводе он был ведущим специалистом по разработке украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б" и организовывал проведение государственного испытания этой новинки.

Также он приложил руку к созданию бронемашин "Зубр" и "Лев", а еще гусеничной пожарной машины на базе танка Т-72.

Моя цель, чтобы Украина стала законодателем в создании бронетехники, и верю – она вполне реалистична,

– говорил Герман Сметанин 2 года назад.

Как изменился "Укроборонпром" за год председательства Сметанина

В целом объемы производства вооружений и военной техники "Укроборонпрома" за 2023 год выросли вдвое. По результатам первого квартала 2024 года было достигнуто 50% роста по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

Впоследствии "Укроборонпром" занял 49 место в рейтинге TOP 100 Defense Companies 2024, в который входят ведущие мировые производители вооружений, и стал лидером по росту выручки от реализации продукции военного назначения. Выручка от реализации военной продукции в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилась на 72%.

В июле 2024 года во время визита в США Герман Сметанин открыл первое зарубежное представительство "Укроборонпрома" в Вашингтоне.