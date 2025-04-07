Золотой ребенок: Кривой Рог прощается с 9-летним Германом Трипольцем, которого убила Россия

Кривой Рог в понедельник, 7 апреля, прощается с 9-летним Германом Трипольцем. Мальчика убила Россия, атаковав город баллистической ракетой несколько дней назад.

В результате удара погибли 20 человек, среди которых – 9 детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

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Мальчика из-за многочисленных травм не удалось спасти

З 9 погибших детей с Германом прощаются первым.

Мама мальчика, как только получила предупреждение о ракете на Кривой Рог, побежала во двор, чтобы позвать сына внутрь, но не успела.

От сообщения об угрозе до взрыва прошли считанные секунды.

За жизнь ребенка боролись врачи, но из-за многочисленных травм жизнь спасти не удалось.

Женщина не верит, что ее ребенка больше нет и не знает, что делать и как жить дальше.

Золотой ребенок. Он любил жизнь. Он просто солнышко. Никогда ни с кем не ссорился. У него все были друзья. Золото просто. Спокойный, уравновешенный. У него всегда было свое мнение, мы все с ним разговаривали как со взрослым,

– рассказала крестная Германа.

Прощание с Германом Трипольцем / Фото "Свои. Кривой Рог" и "Первый Городской. Кривой Рог"

Прощание с ребенком проходит в Спасо-Преображенском соборе города.