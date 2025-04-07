Унаслідок удару загинуло 20 осіб, серед яких – 9 дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

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Хлопчика через чисельні травми не вдалося врятувати

З 9 загиблих дітей із Германом прощаються першим.

Мама хлопчика, як тільки отримала попередження про ракету на Кривий Ріг, побігла у двір, щоб покликати сина усередину, але не встигла.

Від повідомлення про загрозу до вибуху пройшли лічені секунди.

За життя дитини боролися лікарі, але через чисельні травми життя врятувати не вдалося.

Жінка не вірить, що її дитини більше немає і не знає, що робити і як жити далі.

Золота дитина. Він любив життя. Він просто сонечко. Ніколи ні з ким не сварився. У нього всі були друзі. Золото просто. Спокійний, врівноважений. У нього завжди була своя думка, ми усі з ним розмовляли як з дорослим,

– розповіла хрещена Германа.

Прощання із Германом Тріпольцем / Фото "Свої. Кривий Ріг" та "Перший Міський. Кривий Ріг"

Прощання із дитиною проходить у Спасо-Преображенському соборі міста.