В Германии две партии готовятся к переговорам по созданию коалиции

В Германии состоялась предварительная встреча лидеров партий "Союз-90/Зеленые" и "Свободная демократическая партия". Политсилы готовятся провести консультации для обсуждения будущей коалиции.

Обсуждение коалиций после выборов в Германии

Консультации в расширенном формате состоятся 1 октября. Об этом заявил генеральный секретарь СвДП Фолькер Виссинг.

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По его словам, во встрече будут участвовать члены президиума. Они детально обсудят ряд программных вопросов.

После этого либералы проведут первые предварительные переговоры с двумя крупнейшими партиями:

2 октября – с консервативным блоком ХДС/ХСС,

3 октября – с руководством "Социал-демократической партии".

Виссинг отметил, что предложение начать предварительные переговоры либералы получили и от консерваторов, и от социал-демократов. В ответ политсила приняла оба предложения. В то же время генсек добавил, что лучшей для его партии является коалиция в составе ХДС/ХСС, СвДП и "Зеленых".

Между тем сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок сообщила о проведении вечером 3 октября предыдущей встречи с СДПГ. Кроме того, ХДС/ХСС пригласил ее партию на переговоры на следующей неделе.

Меркель поздравила соперника своей партии с победой

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца с победой на федеральных выборах. Глава ХСС Маркус Зедер также поздравил Шольца с первым местом социал-демократов.

По результатам выборов в Германии, социал-демократы получили 206 мест в Бундестаге, ХДС/ХСС – 196, "Зеленые" – 118, СВДП – 92, "Альтернатива для Германии" – 83, "Левая партия" – 39. Лидер социал-демократов говорил, что хочет формировать коалицию с двумя партиями – "Зелеными" и СвДП. При этом вариант коалиции с блоком ХДС/ХСС политик не рассматривает.