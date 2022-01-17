Издание опубликовало перевод письма 73 немецких экспертов по вопросам Восточной Европы и международной безопасности в правительство Германии и политические партии Бундестага.

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Эксперты считают действия по Москве неправильными

Авторы письма подвергли критике политику Германии. Они отметили, что страна, хоть и является "наибольшей экономической силой в Европе, в течение 30 лет критически наблюдала за действиями Кремля, но преимущественно оставалась равнодушной".

Эксперты считают, что недостаточные санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе, российско-германские трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" "проложили путь к вторжению России в Украину". Кроме того, они "полностью устранили остаточное экономическое влияние Киева на Москву".

Последующая не более чем словесная или символическая реакция Берлина на "российские ревизионистские авантюры" только побуждает Кремль к "новым эскападам",

– отметили эксперты.

Правительство Германии просят изменить политику в отношении России

Также авторы письма прокомментировали последние требования относительно "гарантий безопасности", которые Россия выдвинула НАТО и США. Эксперты убеждены, что после таких манипуляций Германия должна отказаться от своего особого восточного политического пути.

Они подытожили, что нельзя мириться с демонстративным нарушением Россией основополагающих принципов ООН, ОБСЕ и Совета Европы (официально признанных и самой Москвой) в Восточной, а теперь и в Северной Европе.

Политика Германии в отношении России должна быть коренным образом скорректирована,

– говорится в письме.

Эксперты рекомендуют учесть, что если Германия не изменит алгоритм своих действий, это будет подталкивать Кремль к "новым авантюрам".

В письме говорится, что именно в Германии лежит особая ответственность как на ключевой стране ЕС, НАТО и западном сообществе в целом. Поэтому Берлин должен наконец-то ликвидировать разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в ​​Восточной Европе.

Реализовать это эксперты предлагают через ряд параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера.

Позиция Германии по отношению к России: последние новости

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Германия блокирует поставки оружия через НАТО. Впоследствии СМИ отметили, что такова была личная позиция экс-канцлера Ангелы Меркель. К этому механизму она якобы прибегала с мая 2021 года.

Смена правительства на вопросы оружия Украине не сильно повлияла. Ведь в немецком Министерстве иностранных дел до сих пор считают, что предоставление Украине оружия повлечет за собой ненужную эскалацию ситуации.

Кроме того, в Берлине заявляют, что Россию не следует отключать от международной платежной системы SWIFT. Там утверждают, что этого не нужно делать, даже если Москва нападет на Украину.

"Северный поток-2" в Германии традиционно называют "чисто экономическим проектом, который не стоит путать с политикой.

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