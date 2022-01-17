Об этом заявила глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок. Во время переговоров в Москве ей важно будет услышать определенную позицию.

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Власти Германии хотят стабильных отношений

"Новая власть хочет серьезных и стабильных отношений с Россией", – сказала министр. Она отметила, что нужно обсудить список конфликтных тем, в частности:

науку;

культуру;

торговлю;

возобновляемые источники энергии;

борьбу с изменением климата.

Бербок подчеркнула, что для Германии очень важно сотрудничество между обществом. В то же время глава министерства отметила, что будет слушать собеседников и в Москве, и в Киеве.

Напомним! Перед визитом в Киев и Москву Бербок отметила, что целью ее поездки является "вдохнуть новую жизнь" в нормандский формат. Мол, стоит услышать и понять позиции разных сторон.

Германия готова к серьезному диалогу

По словам дипломата, администрация Германии готова к серьезному диалогу с Россией по безопасности в Европе. В то же время от принципов отступать она не намерена.

Мы готовы к серьезному диалогу по взаимным договоренностям и шагам, которые всем в Европе дадут больше безопасности, в том числе и России,

– отметила министр.

Она подчеркнула, что Германия не будет игнорировать хельсинские договоренности, которые содержат:

нерушимость границ;

право на избрание альянса;

отказ от использования угроз как средства политики.

"Мы решительно отреагируем, если Россия пойдет на эскалацию", – добавила Бербок.

Справка. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе подписали главы 35 государств в 1975 году. Они в частности закрепили политические и территориальные итоги Второй мировой войны и согласовали меры укрепления доверия в военной области.

Позиция США в отношении России: главное

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что на фоне российской агрессии Берлин должен пересмотреть подход к предоставлению оружия нашему государству.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, новый канцлер Олаф Шольц будет пытаться последовательно коммуницировать с Россией.

Депутат от "Зеленых" Омид Нурипур заявил, что из-за скопления российских войск у границ нашего государства невозможно спокойно спать.

Бербок считает, что "конфликт" с Россией нужно решать дипломатично с помощью нормандского формата.

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