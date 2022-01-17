Об этом заявила глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок. Во время переговоров в Москве ей важно будет услышать определенную позицию.
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Власти Германии хотят стабильных отношений
"Новая власть хочет серьезных и стабильных отношений с Россией", – сказала министр. Она отметила, что нужно обсудить список конфликтных тем, в частности:
- науку;
- культуру;
- торговлю;
- возобновляемые источники энергии;
- борьбу с изменением климата.
Бербок подчеркнула, что для Германии очень важно сотрудничество между обществом. В то же время глава министерства отметила, что будет слушать собеседников и в Москве, и в Киеве.
Германия готова к серьезному диалогу
По словам дипломата, администрация Германии готова к серьезному диалогу с Россией по безопасности в Европе. В то же время от принципов отступать она не намерена.
Мы готовы к серьезному диалогу по взаимным договоренностям и шагам, которые всем в Европе дадут больше безопасности, в том числе и России,
– отметила министр.
Она подчеркнула, что Германия не будет игнорировать хельсинские договоренности, которые содержат:
- нерушимость границ;
- право на избрание альянса;
- отказ от использования угроз как средства политики.
"Мы решительно отреагируем, если Россия пойдет на эскалацию", – добавила Бербок.
Позиция США в отношении России: главное
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что на фоне российской агрессии Берлин должен пересмотреть подход к предоставлению оружия нашему государству.
- По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, новый канцлер Олаф Шольц будет пытаться последовательно коммуницировать с Россией.
- Депутат от "Зеленых" Омид Нурипур заявил, что из-за скопления российских войск у границ нашего государства невозможно спокойно спать.
- Бербок считает, что "конфликт" с Россией нужно решать дипломатично с помощью нормандского формата.
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