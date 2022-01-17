Про це заявила глава німецького Міністерства закордонних справ Анналена Бербок. Під час перемовин в Москві їй важливо буде почути певну позицію.

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Влада Німеччини хоче стабільних відносин

"Нова влада хоче ґрунтовних та стабільних відносин із Росією", – сказала міністерка. Вона відзначила, що потрібно обговорити перелік конфліктних тем, зокрема:

науку;

культуру;

торгівлю;

відновлювальні джерела енергії;

боротьбу зі зміною клімату.

Бербок наголосила, що для Німеччини дуже важлива співпраця між суспільством. Водночас глава Міністерства зауважила, що слухатиме співрозмовників і в Москві, і в Києві.

Нагадаємо! Перед візитом до Києва та Москви Бербок відзначила, що метою її поїздки є "вдихнути нове життя" у нормандський формат. Мовляв, варто почути і зрозуміти позиції різних сторін.

Німеччина готова до серйозного діалогу

За словами дипломатки, адміністрація Німеччини готова до серйозного діалогу з Росією щодо безпеки в Європі. Водночас від принципів відступати вона не має наміру.

Ми готові до серйозного діалогу щодо взаємних домовленостей та кроків, які всім у Європі дадуть більше безпеки, зокрема і Росії,

– відзначила міністерка.

Вона наголосила, що Німеччина не ігноруватиме гельсінські домовленості, які містять:

непорушність кордонів;

право на обрання альянсу;

відмову від використання погроз як засобу політики.

"Ми рішуче відреагуємо, якщо Росія піде на ескалацію", – додала Бербок.

Довідка. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі підписали очільники 35 держав у 1975 році. Вони зокрема закріпили політичні та територіальні підсумки Другої світової війни та узгодили заходи зміцнення довіри у військовій галузі.

Позиція США щодо Росії: головне

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що на тлі російської агресії Берлін повинен переглянути підхід до надання зброї нашій державі.

За словами ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, новий канцлер Олаф Шольц намагатиметься послідовно комунікувати з Росією.

Депутат від "Зелених" Омід Нуріпур заявив, що через скупчення російських військ біля кордонів нашої держави неможливо спокійно спати.

Бербок вважає, що "конфлікт" із Росією потрібно вирішувати дипломатично за допомогою нормандського формату.

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