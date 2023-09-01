Потому что разговаривал по-украински: в Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика

В Нижней Саксонии мужчина напал на группу украинских детей, в частности перебросил 10-летнего украинца через перила в канал. Полиция уже принялась за розыски злоумышленника.

Досадный инцидент произошел 26 августа в немецком городе Айнбек. Вероятный поклонник "русского мира" покалечил украинского мальчика.

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Сбросил мальчика с моста

Неизвестный прохожий услышал, что группа детей, находившаяся в тот момент в районе моста, общается на украинском языке. Это очень разозлило мужчину. Он приказал, чтобы дети перешли на русский, а также заявил, что именно Украина начала войну.

Далее словесную агрессию путинист начал воплощать в действиях. По данным местной прокуратуры, злоумышленник таскал за волосы девочку и чуть не убил 10-летнего мальчика. Он схватил ребенка и сбросил его через мост в канал. Мальчик, падая, ударился о железные балки, прикрепленные к мосту. Впрочем, даже эта жестокость нападавшего не удовлетворила – дальше он бросил в ребенка стеклянную бутылку, которая ударила его по плечу.

Покушение на убийство

Маленький украинец получил травму головы и левой ноги. А его обидчика сейчас разыскивает местная прокуратура. В отношении него было открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.

По данным издания Die Welt, нападавший говорил по-русски. На вид ему где-то 40 – 45 лет. На момент совершения преступления он был одет в синюю футболку, черную кепку и джинсовые шорты. Генпрокуратура не исключает, что поступок мужчина был политически мотивирован.

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