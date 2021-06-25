В Германии мужчина с ножом набросился на прохожих: есть погибшие и раненые – жуткие видео 18+

В немецком городе Вюрцбург неизвестный мужчина с ножом набросился на прохожих. Несколько человек погибли, многие пострадали.

Мужчина вел себя крайне неадекватно и бросался на людей. Его оперативно задержали правоохранители.

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Инцидент произошел примерно в 120 километрах к востоку от Франкфурта. Немецкая полиция заявила, что уже арестовала подозреваемого в баварском городе. Злоумышленника остановил выстрел в ногу.

Сейчас угрозы для общественности нет. Несмотря на это количество правоохранителей на улицах города остается высоким. В полиции отметили, что злоумышленник действовал не один, с ним был его сообщник, которого удалось задержать.

Что известно о пострадавших

В результате нападения ножевые ранения получили 6 человек, еще 3, к сожалению, погибли. Травмы нескольких пострадавших довольно серьезные, их госпитализировали в больницу.

Злоумышленник напал на прохожих с ножом: смотрите видео 18+

Мужчину задержали выстрелом в ногу: смотрите видео 18+​