В ряде немецких городов "обиженные" россияне устроили автопробеги. Остатки совести еще позволили им жаловаться на дискриминацию.

Автопробег был в Ганновере – ехали около 350 автомобилей. Кроме российских флагов, граждане государства-агрессора додумались прицепить и советские.

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Когда в Украине ежедневно гибнут мирные жители, россияне вышли на улицу "против языка вражды, издевательств и дискриминации российского населения".

Автопробег россиян / Фото Укринформ

Кстати, ехать им пришлось мимо контрдемонстрации. По меньшей мере, в десять раз больше людей вышли с украинскими флагами.

Акция в поддержку Украины / Фото Укринформ

Другие протесты "обиженных"

В Штутгарте, в Южной Швабии, ряде других регионов "дискриминированные" также устроили "автопробеги".

Власти Франкфурта поступили разумно – запретили проведение подобной акции, в которой планировали принять участие около 700 машин. Россиянам предложили не прятаться в автомобиле, а выйти на улицы. Однако они, очевидно, забоялись.

Россияне на улицах Германии / Фото Укринформа

Кстати – Россияне не простят Путину слабость, – Саакян: