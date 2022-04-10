В Германии "обиженные" россияне устроили автопробег
Источник:Укринформ
В ряде немецких городов "обиженные" россияне устроили автопробеги. Остатки совести еще позволили им жаловаться на дискриминацию.
Автопробег был в Ганновере – ехали около 350 автомобилей. Кроме российских флагов, граждане государства-агрессора додумались прицепить и советские.
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Когда в Украине ежедневно гибнут мирные жители, россияне вышли на улицу "против языка вражды, издевательств и дискриминации российского населения".
Автопробег россиян / Фото Укринформ
Кстати, ехать им пришлось мимо контрдемонстрации. По меньшей мере, в десять раз больше людей вышли с украинскими флагами.
Акция в поддержку Украины / Фото Укринформ
Другие протесты "обиженных"
В Штутгарте, в Южной Швабии, ряде других регионов "дискриминированные" также устроили "автопробеги".
Власти Франкфурта поступили разумно – запретили проведение подобной акции, в которой планировали принять участие около 700 машин. Россиянам предложили не прятаться в автомобиле, а выйти на улицы. Однако они, очевидно, забоялись.
Россияне на улицах Германии / Фото Укринформа
Кстати – Россияне не простят Путину слабость, – Саакян: