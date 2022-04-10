Автопробіг був у Ганновері – їхали близько 350 автомобілів. Крім російських прапорів, громадяни держави-агресорки додумались причепити й радянські.

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Коли в Україні щодня гинуть мирні жителі, росіяни вийшли на вулицю "проти мови ворожнечі, знущань та, мовляв, дискримінації російського населення".



Автопробіг росіян / Фото Укрінформ

До речі, їхати їм довелось повз контрдемонстрацію. Щонайменше вдесятеро більше людей вийшли з українськими прапорами.



Акція на підтримку України / Фото Укрінформ

Інші протести "ображених"

У Штутгарті, в Південній Швабії, низці інших регіонів "дискриміновані" також влаштували "автопробіги".

Влада Франкфурта вчинила розумно – заборонила проведення подібної акції, в якій планували взяти участь майже 700 машин. Росіянам запропонували не ховатися в авто, а вийти на вулиці. Однак ті, вочевидь, забоялись.



Росіяни на вулицях Німеччини / Фото Укрінформу

До речі – Росіяни не пробачать Путіну слабкість, – Саакян: