В Германии объяснили, почему призывают своих граждан покинуть Украину

МИД Германии призвал своих граждан срочно выехать с территории Украины. Сейчас это лишь рекомендация и об организованной эвакуации не говорится.

Причину таких рекомендаций немцам в Украине объяснила госпожа посол Германии Анка Фельдгузен.

Важно МИД Австрии и Германии призывают граждан покинуть Украину

По ее словам, немцам советуют покинуть Украину, потому что Германия не сможет их лично вывезти в случае военной эскалации. Она также добавила, что сейчас идет война фейков и психологическая война. Но посольство Германии пока не намерено выезжать из Украины.

Пока мы здесь. Мы считаем, что должны быть здесь и контактировать с вашей властью. Мир должен знать, что здесь происходит, потому что это война фейков. Мы говорим о спокойствии, которое есть в Киеве,

– сказала госпожа посол.

Добавим, что рекомендации по выезду из Украины дали своим гражданам уже десятки стран. Произошло это еще до начала обострения на Донбассе.

Обострение на Донбассе: главное

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