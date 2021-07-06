В Германии ожидают роста шпионской активности России

В Германии не ожидают снижения шпионажа россиян. На фоне экономических и торговых санкций ЕС против России можно ожидать более интенсивной шпионской деятельности.

Об этом говорится в отчете Федеральной службы защиты конституции Германии. Деятельность спецслужб России в Германии остается неизменно высокой на протяжении многих лет.

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По информации немецкой спецслужбы, снижения шпионажа россиян пока не ожидается из-за активизации контактов между Евросоюзом и США в частности.

На какие сферы распространяется шпионаж

Федеральная служба защиты конституции Германии отметила, что для получения информации, осуществления политического влияния или совершения диверсий – спецслужбы России используют, в частности, кибератаки. В то же время шпионаж распространяется на целевые сферы:

политики;

бизнеса;

военных;

науки;

техники.

Кроме того, российские спецслужбы проводят операции исключительно из штаб-квартиры в Москве, или они контролируются непосредственно оттуда.

Россия распространяет дезинформацию в Германии

Согласно отчету, Россия также пытается направлять политическое и общественное мнение в Германии в свою пользу путем распространения пропаганды и дезинформации. В отношении этого важными инструментами являются:

социальные сети, спонсируемые государством;

частные институты, аналитические центры в частности;

российские государственные СМИ.

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Целями России является дискредитация немецкого правительства и подрыв доверия к государственным учреждениям в частности. В частности, кибератаки направлены против государственных учреждений, политиков и вооруженных сил.