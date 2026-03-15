Подросток в Германии угнал автобус, чтобы покатать девушку
- В немецком городе Висбаден 15-летний подросток угнал автобус, чтобы поехать с подругой в Карлсруэ, проехав 150 километров, прежде чем полиция их остановила.
- Парня передали опекунам, а полиция открыла уголовное дело за кражу и управление без удостоверения.
В немецком городе Висбаден 15-летний подросток угнал общественный автобус и поехал на нем в город Карлсруэ. Вместе с ним в салоне была его 14-летняя подруга.
Полиция остановила транспорт после того, как парень проехал примерно 150 километров. Об этом пишет DW.
Как подросток смог украсть автобус?
Инцидент произошел в Германии утром 13 марта. 15-летний парень взял под контроль общественный автобус, который стоял на стоянке в городе Висбаден. Транспорт был полностью заправлен.
По данным полиции, подросток смог завести автобус с помощью так называемого мастер-ключа. Пока непонятно, как именно этот ключ оказался у него.
После этого парень отправился в путь. Его маршрут пролегал до города Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В общем подросток проехал около 150 километров.
Во время поездки в транспорте находилась 14-летняя девушка – подруга парня. Именно ради нее, как отмечают немецкие медиа, подросток и решил совершить это путешествие.
В Карлсруэ автобус остановил полицейский патруль. На момент остановки в транспорте находились только подростки. Транспортное средство вернули оператору автобусной перевозки. Оно не получило повреждений.
15-летнего подростка передали его опекунам. Правоохранители открыли уголовное дело – ему инкриминируют кражу и управление транспортным средством без водительского удостоверения.
Интересно, что сотрудники транспортной компании заметили исчезновение автобуса еще утром. Однако в полицию обратились только около полуночи. Сначала там предположили, что водитель просто случайно взял не то транспортное средство.
