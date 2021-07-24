В Германии пострадавшие от наводнения регионы готовятся к новой серии разрушительных осадков

13:48

В Германии в ближайшие выходные, 24 – 25 июля, прогнозируют новые дожди и ливни. Пострадавшие от масштабных наводнений Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц готовятся к изменениям погодных условий.