В Германии пострадавшие от наводнения регионы готовятся к новой серии разрушительных осадков

24 июля 2021 , 13:48
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Источник:

DW

В Германии в ближайшие выходные, 24 – 25 июля, прогнозируют новые дожди и ливни. Пострадавшие от масштабных наводнений Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц готовятся к изменениям погодных условий.

Разрабатывают планы спасения

В частности кризисные штабы в западных землях разрабатывают планы спасения и поддержки населения в случае новых осадков.

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  • Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогер Левенц заявил, что для населения подготовлены укрытия в безопасных местах.
  • В МВД Северного Рейна-Вестфалии распорядились, что полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности.

Тысячи людей без света и воды

Около 30 тысяч человек в западных регионах, пострадавших от наводнения, лишены доступа к электричеству и питьевой воде.

  • Специалисты проверяют на безопасность для жизни уцелевшие здания: наличие в них газа, света и воды, а также функционирование канализации.
Обратите внимание! По последним данным, число жертв наводнений увеличилось до 179.
  • В Рейнланд-Пфальце погибли 132 человека;
  • В Северном Рейне-Вестфалии – 47 человек.
Автор: Олег Васьків