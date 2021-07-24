В Германии пострадавшие от наводнения регионы готовятся к новой серии разрушительных осадков
24 июля 2021 , 13:48Читати новину українською
Источник:DW
В Германии в ближайшие выходные, 24 – 25 июля, прогнозируют новые дожди и ливни. Пострадавшие от масштабных наводнений Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц готовятся к изменениям погодных условий.
Разрабатывают планы спасения
В частности кризисные штабы в западных землях разрабатывают планы спасения и поддержки населения в случае новых осадков.
Читайте также Европу охватили масштабные наводнения: последние новости, фото, видео
- Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогер Левенц заявил, что для населения подготовлены укрытия в безопасных местах.
- В МВД Северного Рейна-Вестфалии распорядились, что полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности.
Тысячи людей без света и воды
Около 30 тысяч человек в западных регионах, пострадавших от наводнения, лишены доступа к электричеству и питьевой воде.
- Специалисты проверяют на безопасность для жизни уцелевшие здания: наличие в них газа, света и воды, а также функционирование канализации.
- В Рейнланд-Пфальце погибли 132 человека;
- В Северном Рейне-Вестфалии – 47 человек.