Правительственный кризис в Германии: грозит ли Шольцу отставка

В Германии коалиция в правительстве находится на пути к полному и окончательному распаду. В частности, был уволен министр финансов Кристиан Линднер.

Канцлер Олаф Шольц объявил, что 15 января 2025 года он хочет поставить перед Бундестагом вопрос, доверяют ли они ему. Немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил 24 Каналу, что это единственный путь к новым досрочным выборам.

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"Согласно конституции, не ранее, чем за двое суток, парламент должен ответить, проголосовать. Если они объявляют ему недоверие, то еще через 28 суток будут новые выборы. И еще после того, пока новое коалиционное правительство сформируется, примерно в середине апреля, Германия получает новое правительство. Правительство в состоянии зомби, коалиция умерла. Но в этом состоянии оно может ходить еще несколько месяцев, пугая всех вокруг", – сказал он.

Шольца могут отправить в отставку

Как предположил Сергей Сумленный, если Шольц поставит вопрос о недоверии, то вряд ли большинство его поддержит. Не хватит этих процентов без либералов в правительстве. В парламенте Германии нет бывшей правительственной коалиции большинства.

То есть большинство партий будут оппозиционными. Это христианские демократы, либералы, вышедшие из коалиции, леворадикальные и праворадикальные партии. Все они, я думаю, проголосуют за недоверие Шольцу. Потому что они Шольца не любят при разных условиях. Всем им хочется досрочных выборов. Видимо, кроме либералов, которые, по большим шансам, не придут в парламент,

– считает он.

По мнению политолога, если этот вопрос будет поставлен на голосование в парламенте, то Шольца могут отправить в отставку. Однако вопрос в том, когда он его поставит. Для всех противников действующего канцлера сейчас важно ускорить этот процесс.

Есть путь его ускорить – это обойти вопрос недоверия Шольцу, а сразу согласовать нового канцлера. Статья 68 Конституции Германии, которая говорит о вопросе недоверия, его может поставить исключительно сам канцлер о себе. А статья 67 говорит о конструктивном вотуме. Это означает, что без новых выборов можно сменить канцлера, если большинство парламента с этим согласится.

"Здесь христианские демократы, консервативная оппозиция готовы это сделать. Либералы, очевидно, уже готовы это сделать. Им не хватает нескольких голосов. Если они смогут получить в каких-то переговорах, в коридорах эти голоса, то могут просто сменить канцлера с Шольца на Мерца, лидера христианских демократов", – заметил политолог.

Однако это правительство будет правительством меньшинства до новых выборов в сентябре 2025 года. Но если его будет толеровать часть партий, что не будут входить в это правительство, например, те же "Зеленые", социал-демократы, то это может работать, но без досрочных выборов и гораздо быстрее, объяснил Сумленный.

Напомним, вечером 6 ноября стало известно, что в Германии распалась "светофорная" коалиция. На это повлияло решение Шольца уволил министра финансов Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. Издание Spiegel написало, что без свободных демократов у коалиции нет большинства в Бундестаге. Олаф Шольц заявил, что уже 15 января состоится голосование о вотуме доверия. Это означает, что новые парламентские выборы в Германии могут происходить не позднее марта.