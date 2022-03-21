В Германии распространяют фейк о смертельном избиении подростка украинцами за "русский язык"

Похоже, что российская пропаганда добралась уже и в Германию. Сейчас в интернете распространяют видео о якобы нападении украинцев на русскоговорящего подростка.

16-летнего парня якобы до смерти избили в районе Ойскирхен. На видео было слышно русский язык.

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В местной полиции нет никакой информации о смертельном избиении подростка. Поэтому правоохранители предполагают, что этот ролик фейковый. Его цель – разжигание вражды.

Немецкие полицейские призвали не распространять видео, а также проверять достоверность информации в социальных сетях.

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