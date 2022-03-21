16-річного хлопця буцімто до смерті побили в районі Ойскірхен. На відео було чути російську мову.

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У місцевої поліції немає жодної інформації про смертельне побиття дитини. Тому правоохоронці припускають, що цей ролик є фейковим. Його мета – розпалювання ворожнечі.

Німецькі поліцейські закликали не поширювати відео, а також перевіряти правдивість інформації в соціальних мережах.

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