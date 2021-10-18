Об этом говорится в письме от имени профсоюза полицейских к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу. Его написал глава Союза Хайнц Теггарт.

Читайте также Мигранты в Беларуси штурмуют польскую границу: разрушают забор из колючей проволоки

Германия хочет контроля на границе с Польшей

В письме Тэггарт заявил об опасности "коллапса" на границе между Германией и Польшей. Количество мигрантов, задержанных на этом участке, в течение последних месяцев "растет почти взрывообразно".

По словам главы Союза федеральных полицейских, показатель нелегальных пересечений такой же, какой фиксировали на австрийской границе в 2013 году.

Тэггарт подчеркнул: помимо риска для безопасности, возросла нагрузка на полицейских и повысился "риск для здоровья" в связи с эпидемиологической ситуацией в странах, откуда приезжают мигранты.

В то же время он признал, что проблему нелегалов не удастся решить временным пограничным контролем, ведь она является ответом Александра Лукашенко на санкции ЕС.

Ситуация на польско-белорусской границе