Про це йдеться у листі від імені профспілки поліцейських до федерального міністра внутрішніх справ Хорста Зеєхофера. Його написав глава союзу Хайнц Теггарт.

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Німеччина хоче контролю на кордоні з Польщею

У листі Теггарт заявив про небезпеку "колапсу" на кордоні між Німеччиною та Польщею. Кількість мігрантів, затриманих на цій ділянці, протягом останніх місяців "зростає майже вибухово".

За словами глави Союзу федеральних поліцейських, показник нелегальних перетинів такий же, який фіксували на австрійському кордоні у 2013 році.

Теггарт наголосив: крім ризику для безпеки, зросло навантаження на поліцейських та підвищився "ризик для здоров'я" у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країнах, звідки приїжджають мігранти.

Водночас він визнав, що проблему нелегалів не вдасться вирішити тимчасовим прикордонним контролем, адже вона є відповіддю Олександра Лукашенка на санкції ЄС.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні