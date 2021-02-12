Глава МИД России Сергей Лавров шокировал своим заявлением о том, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем. В Евросоюзе уже отреагировали на такой спич российского дипломата. Немецкий МИД – удивлен.

Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря МИД Германии об отношении ведомства к заявлениям российского министра. Больше на тему Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом: заявление Лаврова – видео Представитель немецкого министерства иностранных дел ограничилась характеристикой "странные" относительно высказываний Лаврова. Что известно о резонансном заявлении Сергея Лаврова В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лавров сообщил, что Россия уже готова к разрыву отношений с ЕС.

Это произойдет, если Брюссель вновь введет санкции против российской экономики.

"Если хочешь мира – готовься к войне", – отметил Лавров.

– отметил Лавров. В Кремле и в МИД России поспешили заверить, что министра не так поняли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что Россия хочет развивать отношения с Евросоюзом.

На разрыв отношений могут пойти по инициативе Брюсселя. Обратите внимание! Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС готовит новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Разочарован визитом в Россию 4 – 6 февраля и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что переговоры с Москвой – в тупике.