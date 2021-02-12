Демарш Лаврова о возможном разрыве с ЕС: реакция Германии
Глава МИД России Сергей Лавров шокировал своим заявлением о том, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем. В Евросоюзе уже отреагировали на такой спич российского дипломата. Немецкий МИД – удивлен.
Источник:Deutsche Welle
Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря МИД Германии об отношении ведомства к заявлениям российского министра.
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Представитель немецкого министерства иностранных дел ограничилась характеристикой "странные" относительно высказываний Лаврова.
Что известно о резонансном заявлении Сергея Лаврова
- В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лавров сообщил, что Россия уже готова к разрыву отношений с ЕС.
- Это произойдет, если Брюссель вновь введет санкции против российской экономики.
- "Если хочешь мира – готовься к войне", – отметил Лавров.
- В Кремле и в МИД России поспешили заверить, что министра не так поняли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что Россия хочет развивать отношения с Евросоюзом.
- На разрыв отношений могут пойти по инициативе Брюсселя.
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