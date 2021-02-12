Демарш Лаврова про можливий розрив з ЄС: реакція Німеччини
Глава МЗС Росії Сергій Лавров шокував своєю заявою про те, що Москва готова до розриву відносин з Брюсселем. У Євросоюзі уже відреагували на такий спіч російського дипломата. Німецьке МЗС – здивоване.
Джерело:Deutsche Welle
Представники ЗМІ поцікавились у речниці МЗС Німеччини про ставлення відомства до заяв російського міністра.
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Представниця німецького міністерства закордонних справ обмежилась характеристикою "дивні" щодо висловлювань Лаврова.
Що відомо про резонансну заяву Сергія Лаврова
- В інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову Лавров повідомив, що Росія вже готова до розриву відносин з ЄС.
- Це відбудеться, якщо Брюссель знову введе санкції проти російської економіки.
- "Якщо хочеш миру – готуйся до війни", – зазначив Лавров.
- У Кремлі та в МЗС Росії поспішили запевнити, що міністра не так зрозуміли. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков запевняє, що Росія хоче розвивати відносини з Євросоюзом.
- На розрив відносин можуть піти з ініціативи Брюсселя.
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