Глава МЗС Росії Сергій Лавров шокував своєю заявою про те, що Москва готова до розриву відносин з Брюсселем. У Євросоюзі уже відреагували на такий спіч російського дипломата. Німецьке МЗС – здивоване.

Представники ЗМІ поцікавились у речниці МЗС Німеччини про ставлення відомства до заяв російського міністра. Більше на тему Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом: заява Лаврова – відео Представниця німецького міністерства закордонних справ обмежилась характеристикою "дивні" щодо висловлювань Лаврова. Що відомо про резонансну заяву Сергія Лаврова В інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову Лавров повідомив, що Росія вже готова до розриву відносин з ЄС.

Це відбудеться, якщо Брюссель знову введе санкції проти російської економіки.

"Якщо хочеш миру – готуйся до війни" , – зазначив Лавров.

, – зазначив Лавров. У Кремлі та в МЗС Росії поспішили запевнити, що міністра не так зрозуміли. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков запевняє, що Росія хоче розвивати відносини з Євросоюзом.

На розрив відносин можуть піти з ініціативи Брюсселя. Зверніть увагу! Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що ЄC готує нові санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Розчарований візитом до Росії 4 – 6 лютого і голова дипломатії ЄC Жозеп Боррель. Він зазначив, що переговори з Москвою – у глухому куті.