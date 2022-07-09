По последней информации, еще одна женщина до сих пор находится под завалами. К счастью, спасатели смогли установить с ней контакт.

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Что известно о трагедии

Спасатели предполагают, что дом мог обрушиться из-за утечки газа. Здание полностью разрушено.

Я видел здания после взрыва газа, но никогда не был свидетелем таких разрушений,

– сказал спикер пожарной службы города Андреас Шульте.

По его словам, из четырех спасенных по меньшей мере двое находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек был в больнице, но не с критическими травмами.

Похожие случаи в Украине

Сейчас дома в Украине обрушиваются преимущественно из-за вражеских обстрелов и прилетающих в них снарядов. В частности, еще 26 апреля в Попасной Луганской области российский снаряд попал в жилой дом. Три человека погибли. В результате взрыва тогда обрушились стены и перекрытия вплоть до самого подвала. В этот момент там находились люди, скрывавшиеся от обстрелов.

За несколько дней до полномасштабного вторжения в центре Львова, на улице Ставропигийской, в жилом доме обрушилась крыша. Это привело к обвалу лестничной клетки. На месте работали спасатели.

Трагический случай был и в Харькове. В доме на проспекте Гагарина еще 1 января внезапно обрушилась стена. У владельца здания и арендаторов земли не было разрешения на проведение строительных работ.

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