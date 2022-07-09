За останньою інформацією, ще одна жінка досі перебуває під завалами. На щастя, рятувальники змогли встановити з нею контакт.

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Що відомо про трагедію

Рятувальники припускають, що будинок міг обвалитися через те, що витікав газ. Будівля зруйнована повністю.

Я бачив будівлі після вибуху газу, але ніколи не був свідком таких руйнувань,

– сказав речник пожежної служби міста Андреас Шульте.

За його словами, з чотирьох врятованих щонайменше двоє перебувають у тяжкому стані. Ще одна людина була в лікарні, але не з критичними травмами.

Схожі випадки в Україні

Зараз будинки в Україні обвалюються переважно через ворожі обстріли та снаряди, які прилітають в них. Зокрема, ще 26 квітня у Попасній на Луганщині російський снаряд влучив у житловий будинок. Троє людей загинули. Унаслідок вибуху тоді обвалилися стіни та перекриття аж до самого підвалу. У цей момент там перебували люди, які ховалися від обстрілів.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення у центрі Львова, на вулиці Ставропігійській, у житловому будинку обвалився дах. Це призвело до обвалу сходової клітки. На місці працювали рятувальники.

Трагічний випадок був і в Харкові. В будинку на проспекті Гагаріна ще 1 січня раптово обвалилася стіна. У власника будівлі та орендарів землі не було дозволу на проведення будівельних робіт.

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