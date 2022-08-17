Украина призвала Германию разобраться с российской пропагандой в DW

русская пропаганда за долгие годы своего существования проникла и укоренилась во многих странах. Впечатляет, но иногда ее нарративы используют ведущие мировые издания.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Речь идет о российской службе немецкого издания Deutsche Welle. Оно раньше неоднократно попадало в скандал, распространяя месседжи:

"признать Украину террористическим государством",

"один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС",

"запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить путина".

В этом контексте Николенко напомнил, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками.

Пока нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии россии против Украины. И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW,

– подчеркнул спикер МИД Украины.

Добавим, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала русской пропаганды RT.

Что известно об RT Это главный рупор русской пропаганды в мире. Так называемое СМИ распространяет кремлевский взгляд на общественно-политическую тематику по всему миру. В частности, Russia Today приложила немало усилий для того, чтобы исказить представление в мире о реальных событиях на украинском Донбассе. Так, после вторжения российской армии ВСУ, пытавшихся освободить собственные территории, сравнивали с гитлеровской армией.

Отметим, что Германия остановила спутниковое вещание немецкоязычного канала Russia Today еще в конце 2021 года. А несколько ранее компания YouTube заблокировала 2 немецких канала Russia Today.

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