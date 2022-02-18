Германия и Франция совместно отреагировали на "эвакуацию" населения Донбасса

Министерства иностранных дел Германии и Франции отреагировали на "эвакуацию" населения Донбасса в Россию. Ведомства отметили, что нет никаких доказательств подготовки Украины к наступлению.

Реакция Германии и Франции на ситуацию на Востоке Украины

В совместном заявлении говорится о том, что обострение на Донбассе вызывает серьезную озабоченность. Франция и Германия осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов.

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Обратили внимание на заявление лидеров самопровозглашенных "республик" Донецкой и Луганской областей об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры пресечения из-за возможного украинского нападения. Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений,

– отметили в заявлении.

Кстати, министерства призвали Россию использовать свое влияние на боевиков и призвать к деэскалации. Они отметили, что такие инциденты могут использовать, как повод для нападения.

Что известно об "эвакуации" с Донбасса

Боевики уже два дня интенсивно обстреливают жилые районы Донбасса и распространяют фейки, якобы за этим стоят Вооруженные силы Украины. 18 февраля главари оккупантов заявили, что "эвакуируют" население в Ростовскую область.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что наши военные не проводят никакую наступательную операцию на Донбассе.

Политик отметил, что Россия может прибегнуть к провокациям и взорвать автобусы с людьми.

Российские марионетки хотят только из оккупированной Донецкой области эвакуировать 700 тысяч человек. Первыми в Россию якобы отправили детей-сирот.

К теме смотрите видео об "эвакуации" людей в Россию: