Реакція Німеччини та Франції на ситуацію на Сході України

У спільній заяві мовиться про те, що загострення на Донбасі викликає серйозну заклопотаність. Франція та Німеччина засуджують застосування важких озброєнь і обстріли житлових районів.

До теми Перші автобуси з евакуйованими з Донбасу прибули до Росії

Звернули увагу на заяву лідерів самопроголошених "республік" Донецької та Луганської областей про евакуацію жителів регіону в Росію в якості так званого запобіжного заходу через можливий український напад. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень,

– зазначили у заяві.

До речі, міністерства закликали Росію використати свій вплив на бойовиків й закликати до деескалації. Вони зазначили, що такі інциденти можуть використати, як привід для нападу.

Що відомо про "евакуацію" з Донбасу

Бойовики вже два дні інтенсивно обстрілюють житлові райони Донбасу й поширюють фейки нібито за цим стоять Збройні сили України. 18 лютого ватажки окупантів заявили, що "евакуюють" населення у Ростовську область.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що наші військові не проводять ніяку наступальну операцію на Донбасі.

Політик зазначив, що Росія може вдатися до провокацій й підірвати автобуси з людьми.

Російські маріонетки хочуть лише з окупованої Донецької області евакуювати 700 тисяч людей. Першими у Росію нібито відправили дітей-сиріт.

До теми дивіться відео про "евакуацію" людей в Росії: