Германия готова дать Украине гарантии безопасности, сейчас это обсуждается в рамках G7, – Шольц

Канцлер Олаф Шольц сообщил, что Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности. Однако не говорится об участии Германии в конфликте и автоматической военной помощи в случае нападения.

Какие именно это гарантии – Шольц не рассказал. Он отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается с другими государствами и Украиной.

Тем временем G7 хочет урезать российскую нефть в цене на 50%: реально ли это

Это не те пункты, которые в статье 5 Договора о НАТО

Вместе с тем немецкий канцлер заверил – это будут не такие обязательства стран, как в 5-й статье Договора о НАТО. Мол, они, скорее, должны быть приспособлены под "конкретные ситуации".

Шольц упомянул о санкциях, которые должны быть эффективными и вводиться против России одновременно ЕС, США и другими западными партнерами.

Обсуждение гарантий – постоянный процесс

Всего несколько дней назад Олаф Шольц подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины не прекращается. Вопросы тщательно готовят в дипломатической сфере и планируют завершить к тому времени, как закончится война.

Тем временем в Украине уже состоялось заседание Группы по вопросам международных гарантов безопасности. Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, как эти гарантии видит Киев.

Речь идет о предоставлении Украине современного вооружения, финансировании развития ОПК, сдерживании новой агрессии, санкционной политике и полной компенсации россией причиненного вреда.

Читайте также "Химарсенок" прилетает, и все пылает: какую заветную мечту россиян уже воплотило НАТО

Позиция Олафа Шольца по поводу войны в Украине: последние новости

Как сообщил Олаф Шольц, решение о вторжении в Украину владимир путин принял по крайней мере за год до этого.

Во время встречи с Байденом на саммите G7 канцлер подчеркнул, что главе кремля направили четкий сигнал о том, что Запад единый в поддержке Украины.

Шольц ранее заявил, что поставка оружия для Украины должна быть приоритетной. Вместе с тем политик говорит, что на немецкое оружие – большая очередь, мол, ее нужно менять, чтобы отдать предпочтение Киеву.

Смотрите видео о том, почему Венгрия не снабжает Украину оружием:

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.