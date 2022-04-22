Мы сделаем все – Шольц о Германии, как будущего гаранта безопасности для Украины

Олаф Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины. Для этого государство сделает все необходимое.

Об этом канцлер Германии заявил в интервью. Он подчеркнул, что сейчас важнее всего прекратить огонь в Украине и вывести российские войска.

Интересно Германия может получить войну в Берлине, если не будет поставлять Украине тяжелое оружие, – эксперт

Предстоит мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов,

– подчеркнул Шольц.

Политик заверил, что "мира", которым его видит президент России Владимир Путин, не будет.

Что этому предшествовало

Ранее украинская сторона представила России свой вариант видения соглашения о мире. Он предполагает, что Украина готова отказаться от планов вступления в НАТО. В то же время государства мира должны стать гарантами его безопасности и в случае нового вторжения предоставить деньги и войско.

В настоящее время такими гарантами в устной форме согласились стать Турция, Германия, Франция и Италия.

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